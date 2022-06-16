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УРФУ 1 сентября (2011) | Фото:nakanune.ru

В УрФУ число студентов из недружественных стран сократилось очень слабо

В Уральском федеральном университете количество студентов из недружественных стран сократилось незначительно. Об этом заявил на ПМЭФ ректор вуза Виктор Кокшаров.
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"Если на начало года у нас из недружествеых стран обучалось 0,9% иностранных студентов (всего их 4,4 тыс.), то сейчас 0,6%. Падение микроскопическое. Основа у нас - китайцы, казахстанцы, ближнее зарубежье. Все они учатся. Более того, есть и заявки из недружественных стран на обучение. С нашей стороны никаких ограничений нет, лишь бы на той стороне не помешали", - сказал ректор УрФУ.

Исходя из приведенных цифр, можно посчитать, что число студентов из недружественных стран сократилось примерно с 39 до 26 человек.

Виктор Кокшаров считает, что выход из Болонской системы не сильно повлияет на содержание образования в вузах, так как они определяли его сами. В том числе бакалавриат и магистратура используются в тех странах, которые не участвуют в Болонском процессе.

Теги: образование, студенты



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