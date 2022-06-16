Кассационный суд оставил в силе приговор историку Соколову

В Санкт-Петербурге кассационный суд оставил в силе приговор историку Олегу Соколову, осужденному на 12,5 лет за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Об этом сообщил адвокат осуждённого, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, защита историка требовала пересмотра приговора и возвращения дела на повторное расследование, а также проведения повторной психиатрической экспертизы и признания наполеониста находившимся в состоянии аффекта в момент убийства.

Резонансное убийство произошло в начале ноября 2019 г. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты.