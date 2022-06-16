В "Мегалайне" не исключают, что Горскую отдадут под элитную застройку в ущерб высокотехнологичным рабочим местам

В рамках общения с журналистами на ПМЭФ-2022, проходящего в эти дни в Петербурге, гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник не исключил, что проект реновации промзоны «Горская» в поселке Лисий Нос могут отдать под элитную застройку в ущерб высокотехнологичным рабочим местам. В прошлом году компания заключила соглашение о намерениях на реализацию туристического и делового кластера на данной территории с городскими властями. Однако сегодня Смольный пренебрегает ранее достигнутыми договоренностями и готовится подписать соглашение с другой компанией.

На полях проходящего в эти дни ПМЭФ-2022 разгорается скандал – Смольный пренебрег достигнутыми ранее договоренностями с компанией-застройщиком «Мегалайн» по проекту туристического кластера в Лисьем Носу «Горская». В рамках ПМЭФ-2021 между компанией и губернатором Петербурга Александром Бегловым было подписано соглашение о намерениях реализации туристического кластера. Однако спустя год «Мегалайн» фактически отстраняют от данного проекта – Смольный готовится подписать аналогичное соглашение с командором «Яхт-клуба Санкт-Петербург» Владимиром Любомировым.

По этому поводу высказался генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник. Он заявил, что в новой реальности не исключает возможности застройки элитными объектами недвижимости перспективного пространства для IT-кластера, что закроет окно возможностей обеспечения новых рабочих мест для малого и среднего бизнеса.

«Вместе с тем, мы часто видим ситуации, когда строительство так называемых «яхт-клубов» используется для резервирования участков для строительства будущих элитных жилых комплексов. И вместо IT-кластера и новых рабочих мест для субъектов малого и среднего предпринимательства мы увидим закрытую территорию с коттеджами», — отметил Корупятник.

Напомним, в СМИ отмечали, что соответствующее соглашение должно было быть заключено между Смольным и компанией «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Заместителем генерального директора возможного нового партнера Смольного является зять губернатора Павел Белов. Однако после широкой огласки данной истории «Газпром», видимо, предпочел дистанцироваться от проекта, как сообщили в СМИ.