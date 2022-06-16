"Будет светло и ровно": в Екатеринбурге началась подготовка к строительству улицы Рощинской

В Екатеринбурге приступили к подготовительному этапу перед началом работ по строительству улицы Рощинской в Чкаловском районе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке дороги между улицами Молодогвардейцев и Химмашевской.

Как рассказал директор МКУ "Городское благоустройство" Павел Азанов, 30 мая этого года компания "Промстройдекор" выиграла конкурс и с ней был заключен муниципальный контракт на строительство Рощинской.

"Контракт предусматривает двухэтапный период выполнения работ. Окончание работ по контракту – октябрь 2024 года. Подрядчик подтвердил свои компетенции", - отметил Азанов, добавив, что объект может быть сдан раньше срока.

По его словам, общая сумма контракта составила 782 млн рублей. Строительство улицы будет вестись в две полосы, ширина проезжей части – 7,5 метров. Будут предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки. На улице планируется около 60 точек освещения, остановочные комплексы и карманы, светофорное регулирование, дорожная разметка.

"Этот объект был заложен в программу развития дорожной сети Екатеринбурга. Он реализовывался на основе инициативы проживающих граждан. И глава города, и губернатор нашли возможность профинансировать этот объект. Область принимает участие в финансировании этого проекта – до 50%. Этот проект обеспечит, в первую очередь, транспортную и пешеходную доступность, безопасность людей, которые проживают в этом районе. Здесь много семей с детьми, которые должны иметь безопасные пешеходные маршруты. Будет светло и ровно", - пообещал директор МКУ "Городское благоустройство".

Он отметил, что все сроки для подготовки к началу работ были соблюдены. Подрядной организации выданы все исходно-разрешительные документы, включая разрешение на строительство. Данный объект зарегистрирован в органах Госстройнадзора.

"Сегодня идет подготовительный этап: подготовка вагон-городка, снятие верхнего слоя, замещение грунтов. Дальше будут работы по подготовке дорожного основания, выемка грунта на более низкие отметки и подготовка выноса сетей инженерно-технического обеспечения. В таком графике будем работать два года. Нормативный срок строительства по проектно-сметной документации – 24 месяца", - сообщил руководитель.

Азанов добавил, что проработана программа информирования о работах, подготовлены аншлаги и паспорта объекта.

"Обязательно будет визуализация опасных зон и перекрытия опасных участков, где будет проводиться активная работа. Все это предусмотрено проектом", - заверил он.

Как отметили в мэрии, строительство дороги позволит жителям микрорайона удобнее проезжать к улице Молодогвардейцев, которая, в свою очередь, выводит на транзитную улицу Щербакова, ведущую в центр города. Сейчас улица имеет частично земляное покрытие, а частично – асфальтовое. Кроме этого, есть большой участок (в районе домов №27 и 29), где еще уложены бетонные плиты.

Проект предусматривает организацию восьми остановок, что облегчит транспортную доступность Уктуса с другими микрорайонами уральской столицы для тех, кто не пользуется личным автомобилем. Также работы предусматривают очистку территории и снос незаконно установленных металлических гаражей.