"Хлопнули горилки": Медведев снова постит в заблокированном в России Твиттере

Экс-президент и экс-премьер-министр РФ, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал очередной жесткий пост в адрес европейских лидеров. Но не в Telegram, а в Twitter, заблокированной в России соцсети.

На этот раз Медведев высказался по поводу визита в столицу Украины лидеров Франции, Германии и Италии.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…", - написал экс-президент.

Напомним, один из последних постов Медведева в Telegram получился крайне резонансным. "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - написал Медведев. Он не уточнил адресатов (и вообще – чисто грамматически – он признался в ненависти своим же постам), но все решили, что это "западные партнеры".