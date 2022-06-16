16 Июня 2022
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Политика В России
Дмитрий Медведев, кружка кофе (2018) | Фото: RT

"Хлопнули горилки": Медведев снова постит в заблокированном в России Твиттере

Экс-президент и экс-премьер-министр РФ, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал очередной жесткий пост в адрес европейских лидеров. Но не в Telegram, а в Twitter, заблокированной в России соцсети.

На этот раз Медведев высказался по поводу визита в столицу Украины лидеров Франции, Германии и Италии.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…", - написал экс-президент.

Напомним, один из последних постов Медведева в Telegram получился крайне резонансным. "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - написал Медведев. Он не уточнил адресатов (и вообще – чисто грамматически – он признался в ненависти своим же постам), но все решили, что это "западные партнеры".

Теги: дмитрий медведев, твиттер, соцсети



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