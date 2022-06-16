В Медной столице Урала пройдет гонка на ретроавтомобилях

16 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Ретро-автомобиль (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

В Медной столице Урала пройдет гонка на ретроавтомобилях

В субботу, 18 июня, в Верхней Пышме состоится одно из самых красивых автоспортивных мероприятий – "Кубок Урала по ретро-ралли". Гонку на винтажных авто организаторы – Музейный комплекс УГМК – проводят уже в третий раз.

Солидный Cadillac, строгий Mercedes, стремительные Porsche и BMW, миниатюрный Volkswagen, легендарные "Москвичи", "Копейки" и "Волги" – эти и другие ретрокары можно будет увидеть у Музея автомобильной техники, где состоится старт соревнований.

"Не старый – а раритетный, не прошлое – а история": так можно сказать о каждом автомобиле, который выйдет на дистанцию в грядущую субботу. В их числе зарубежный Porsche 1969 года выпуска и отечественная "Волга" 1959 года – самые "возрастные" авто "Кубка Урала".

Как сообщили организаторы, всего для участия в гонке заявились около 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов Уральского региона. Некоторые заводят свои автомобили лишь несколько раз в год, другие, напротив, доказывают, что классика не стареет.

Ретро-автомобили(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Ретро-автомобиль(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Ретро-автомобиль(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Теги: гонка на ретроавтомобилях, УГМК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети