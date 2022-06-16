В Медной столице Урала пройдет гонка на ретроавтомобилях

В субботу, 18 июня, в Верхней Пышме состоится одно из самых красивых автоспортивных мероприятий – "Кубок Урала по ретро-ралли". Гонку на винтажных авто организаторы – Музейный комплекс УГМК – проводят уже в третий раз.

Солидный Cadillac, строгий Mercedes, стремительные Porsche и BMW, миниатюрный Volkswagen, легендарные "Москвичи", "Копейки" и "Волги" – эти и другие ретрокары можно будет увидеть у Музея автомобильной техники, где состоится старт соревнований.

"Не старый – а раритетный, не прошлое – а история": так можно сказать о каждом автомобиле, который выйдет на дистанцию в грядущую субботу. В их числе зарубежный Porsche 1969 года выпуска и отечественная "Волга" 1959 года – самые "возрастные" авто "Кубка Урала".

Как сообщили организаторы, всего для участия в гонке заявились около 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов Уральского региона. Некоторые заводят свои автомобили лишь несколько раз в год, другие, напротив, доказывают, что классика не стареет.