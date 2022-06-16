В 106 вузах страны появятся "цифровые" кафедры

В 106 вузах страны появятся "цифровые" кафедры. Информация об этом прозвучала на сессии "Структурные изменения: новый путь рунета", состоявшейся на ПМЭФ.

"Это старый вызов по дефициту кадров, который стал более важным. Кадров не хватало, их нужно ещё больше. Правительство много делает: будет запущена двухгодичная программа обучения старшеклассников языкам программирования, в 106 вузах появятся "цифровые" кафедры", - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Ранее на сессии стало известно, что экономика рунета выросла в 2021 г. на 42%.