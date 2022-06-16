Каждый пятый пользователь заблокированных в России соцсетей сидит в них под VPN – Минцифры

Примерно пятая часть пользователей заблокированных в России соцсетей продолжила их использовать под VPN, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Нас все спрашивают, что было с теми сервисами, которые были заблокированы? Instagram*, Facebook* и Twitter. На них приходилось примерно 10-12 % трафика. Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. То есть 80% просто закончили потребление. Только каждый пятый продолжает пользоваться этими сервисами, как фиксируют операторы сотовой связи. Кто выиграл? На первом месте – Telegram. У него было чуть больше 2%, а сейчас 6% в трафике. То есть он вырос больше, чем в два раза. При том что WhatsApp за это время не вырос, через него меньше 2% трафика проходит. Это структурные сдвиги, которые показывают, что несмотря на доступность VPN его используют неохотно, а Telegram использовал момент, чтобы в разы увеличить аудиторию", - сообщил министр.

*принадлежат американской компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией. Решением суда Meta запрещена в РФ.