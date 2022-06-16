"Мы пережили трехмесячный шок". Шувалов выступил за курс рубля, как до спецоперации

Возврат к прежним целям и прежней модели экономики, существовавшей до 24 февраля 2022 года, едва ли уже возможен, но и людям, и бизнесу нужен период адаптации к новым условиям, а адаптироваться лучше всего в привычных условиях, считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы пережили трехмесячный шок. Обществу нужен курс [рубля], который был накануне 24 февраля. На несколько месяцев, до года нужно пожить с курсом, к которому мы привыкли. Нужен период стабильности. Нужен период адаптации, чтобы перейти к новой стоимости рубля, к новой ставке, к новой модели. И вопрос – нужен ли уровень инфляции в 4% к 2024 году в этой новой модели? Мне кажется стоимость доллара в 70 рублей и ставка в 7,5% - это то, с чем можно стартовать в новой реальности", - заявил Шувалов, выступая на ПМЭФ.

Первый зампред правления ЦБ Владимир Чистюхин не исключил, что ставка будет снижена: "Хорошо бы, чтобы курсообразование было рыночным. Чем меньше в него вмешивается государство, тем лучше. Если инфляция будет меняться, то, возможно, будут перспективы по снижению ставки. Нам нужна низкая инфляция".

Не против продолжить снижение ключевой ставки и Минэкономразвития. "Инфляция показывает, что мы можем более агрессивно снижать ключевую ставку", - заявил замминистра экономического развития России Илья Торосов.

Первый зампред правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский полагает, что стране "предстоит период очень-очень низких рублевых ставок, чтобы курс не спустился ниже 40". "Все хотят курс 90, но никто не предлагает решения", - добавил банкир.

Ранее о вреде переоцененного рубля для собственного производства заявили первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.