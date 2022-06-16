В Екатеринбурге возобновляют производство пива под маркой "Патра"

В Екатеринбурге будет возобновлено производство пива под маркой "Патра". Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

Как сообщил Ионин в своем Telegram-канале "Цифровой замгубернатора", на международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, состоялась встреча свердловской делегации с топ-менеджерами Heineken. У пивоваренного концерна есть свой филиал в Екатеринбурге – завод "Патра".

"Новости, которые могут быть интересны коренным жителям. Предприятие озвучило планы производства пива, помимо своих постоянных брендов, под старой-доброй маркой "Патра", - рассказал Дмитрий Ионин.

Когда именно оно начнется, свердловский вице-губернатор не уточнил.

Напомним, в марте Heineken объявил, что приостанавливает производство и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна, в том числе в Екатеринбурге, продолжают работать.

Позже стало известно, что Heineken передаст бизнес в РФ новому владельцу.