16 Июня 2022
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Экономика Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге возобновляют производство пива под маркой "Патра"

В Екатеринбурге будет возобновлено производство пива под маркой "Патра". Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

Как сообщил Ионин в своем Telegram-канале "Цифровой замгубернатора", на международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, состоялась встреча свердловской делегации с топ-менеджерами Heineken. У пивоваренного концерна есть свой филиал в Екатеринбурге – завод "Патра".

"Новости, которые могут быть интересны коренным жителям. Предприятие озвучило планы производства пива, помимо своих постоянных брендов, под старой-доброй маркой "Патра", - рассказал Дмитрий Ионин.

Когда именно оно начнется, свердловский вице-губернатор не уточнил.

Напомним, в марте Heineken объявил, что приостанавливает производство и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна, в том числе в Екатеринбурге, продолжают работать.

Позже стало известно, что Heineken передаст бизнес в РФ новому владельцу.

Теги: Патра, пиво, производство, Екатеринбург



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