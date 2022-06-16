Жителей Челябинска осудили за ограбление ювелирных магазинов

В Челябинске двух местных жителей осудили за нападения на ювелирные магазины. они признаны виновными в грабежах и кражах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2020 году обвиняемые совершали грабежи в ювелирных магазинах города. С помощью молотка они разбивали витрины и похищали ювелирные изделия. Ущерб составил свыше 2,9 млн рублей.

Один из обвиняемых получил 4 года в колонии строгого режима, другой – 2 года лишения свободы условно.