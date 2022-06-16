Сенаторы: "Ждём Силуанова в Совфед на Lada"

Чиновники живо и быстро начали реагировать на резонансное, хотя и шуточное предложение министра финансов России Антона Силуанова пересадить госслужащих на "Лады".

На ПМЭФ Силуанов пошутил, мол, Lada Granta будет укомплектована по высшему разряду, если на нее пересадить чиновников.

"Ждём Силуанова в Совфед на Lada", - написал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Кстати, Силуанов вполне может исполнить желание Клишаса, хотя бы отчасти. Согласно декларации о доходах за 2021 год, у министра имеется в собственности ВАЗ 21011 (также известный как модификация "Жигулей"-"копейки"), ГАЗ 69, BMW X6, а также три мотоцикла.