16 Июня 2022
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Коллаж, хакер (2022) | Фото: Накануне.RU

Касперский назвал возможную причину снижения количества телефонного мошенничества

Количество звонков от "служб безопасности банков", то есть мошенников, за последние месяцы снизилось на 20%. Мнение об этом прозвучало на сессии "Структурные изменения: новый путь рунета", состоявшейся на ПМЭФ.
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Генеральный директор АО "Лаборатории Касперског" Евгений Касперский заявил, что обычный шум – "взлом" мобильных банков, воровство данных, например – упал на 20% на полтора месяца.

"Можно предположить, что эти 20% обычных атак на Россию шли не просто с Украины, а с восточной Украины. Почему упало на 20%? Видимо, им было не до того. Точных данных у меня нет, но объяснить я могу только этими фактами могут быть какие-то другие причины, но, скорее всего, да. Звонить-то перестали "службы безопасности банков", да? Заметили? А мы вот увидели, что "хакать" стали на 20% меньше", - сказал Касперский.

Теги: Евгений Касперский, ПМЭФ



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