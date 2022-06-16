16 Июня 2022
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Экономика В России
Yandex.Browser (2021) | Фото: Накануне.RU

Экономика рунета выросла в 2021 году на 42%

Экономические показатели рунета в ушедшем году выросли на 42%, в этом году ожидается рост ещё на 11%. Мнение об этом прозвучало на дискуссии "Структурные изменения: новый путь рунета", состоявшейся на ПМЭФ.

"Для рунета кризис – как прививка: в моменте неприятно, но потом даёт развитие. У нас экономика выросла в 2021 г. на 42%, количество пользователей составило почти 100 млн человек, а с учётом русскоязычных за рубежом – 200-250 млн. В 2022 г. ожидаем рост на 11%",– сказал директор ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

От блокировки различных соцсетей и мессенджеров выиграли "ВКонтакте" и Telegram.

Теги: Рунет, ПМЭФ



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