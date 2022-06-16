В челябинском поселке построят школу и детсад за 1,4 млрд рублей

В настоящий момент стройплощадка огорожена бетонным забором, вырыт котлован, выполнена вертикальная планировка территории и проведена пробная забивка свай.

Сдать объекты планируется в третьем квартале 2023 года.

В челябинском поселке "Белый хутор" построят новую школу на 1,1 тыс. учащихся и детсад на 278 мест. ЮУ КЖСИ одобрили кредит по инфраструктурному займу ДОМ.РФ в размере 1,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.





