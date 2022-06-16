16 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В челябинском поселке построят школу и детсад за 1,4 млрд рублей

В челябинском поселке "Белый хутор" построят новую школу на 1,1 тыс. учащихся и детсад на 278 мест. ЮУ КЖСИ одобрили кредит по инфраструктурному займу ДОМ.РФ в размере 1,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Сдать объекты планируется в третьем квартале 2023 года.

В настоящий момент стройплощадка огорожена бетонным забором, вырыт котлован, выполнена вертикальная планировка территории и проведена пробная забивка свай.

Теги: ЮУ КЖСИ, школа, детсад,



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