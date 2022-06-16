В Калининграде неизвестные пожарили курицу на Вечном огне

В Калининграде неизвестные пожарили курицу на Вечном огне. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин распорядился найти и наказать виновников.

О барбекю на Вечном огне следователи узнали во время мониторинга СМИ. Так им стало известно, что в Калининграде, на Мемориале воинам, погибшим при штурме Кенигсберга, неустановленные лица пожарили мясо на Вечном огне. Региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по информации, изложенной в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка.

Глава Следственного комитета поручил в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к совершению противоправного деяния, и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.