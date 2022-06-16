16 Июня 2022
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Происшествия За рубежом ДНР и ЛНР
Наручники (2022) | Фото: Накануне.RU

Британских наемников, приговоренных к смертной казни в Донецке, не помилуют

Британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которых суд в Донецке приговорил к смертной казни, не планируют помиловать или обменять. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для помилования нет никаких оснований, а вопрос обмена "даже не обсуждался".

Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна, к смертной казни за наемничество.

После этого власти Великобритании выразили серьезную обеспокоенность вынесением смертных приговоров. "Конечно, мы глубоко обеспокоены этим. Мы постоянно говорим о том, что военнопленных не следует использовать в политических целях", - заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

"Вы знаете, что согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на неприкосновенность, их не должны судить за участие в боевых действиях", - говорилось в заявлении.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что осужденные в ДНР британцы не являются военнопленными.

"Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - говорилось в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она отметила, что обращений, касающихся Эйдена Аслина и Шона Пиннера, от британской стороны в МИД России не поступало. Об этом сообщает "Интерфакс".

Теги: наемник, смертная казнь



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