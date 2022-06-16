Силуанов: Бюджетное "лекарство" не должно превращаться в наркотики

Минфин России заботится о гражданах и бизнесе: они не должны стать "наркоманами", подсевшими на бюджет.

"Бюджет – инструмент сложный. Это и инструмент созидания, но он может быть и инструментом разрушения. Сейчас мы слышим: давайте, вкладывайте, направляйте. Но политика дисбалансов приведет к инфляции, снижению доходов населения, снижению жизни наших граждан. Бюджетное "лекарство" не должно превращаться в наркотики. Мы знаем, как делать. Надо пройти между Сциллой и Харибдой", - заявил глава Минфина России Антон Силуанов на ПМЭФ.

"Надо поддержать только то, что требует поддержки в первую очередь. Поддержать технологии, которые стали менее доступны. Радиоэлектроника, цифра. Часть рисков бизнеса должно взять на себя государство. Бюджет в этом ключе должен помогать предпринимателям. Но нельзя забывать про бюджетную стабильность. Если мы дадим слабину, нас может занести. Как в Турции, где инфляция 70-80%. Нам это надо? Перенастройка бюджета должна быть очень аккуратной", - добавил министр.