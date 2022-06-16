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Экономика Свердловская область
чайный сервиз Охотничий, Сысертский фарфоровый завод, Екатерининская ассамблея (2021) | Фото: t.me/ekatassambleya

Избежавший банкротства завод "Фарфор Сысерти" провел ребрендинг

Уральский завод "Фарфор Сысерти" впервые за много лет провел ребрендинг.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, он проходит в рамках плана модернизации завода, разработанного Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ). Так, впервые с 1977 года был обновлен логотип. Теперь в основе обновленной эмблемы одного из старейших предприятий региона – стилизованная белка с кедровой шишкой в лапках, созданная художником Сысертского фарфорового завода.

Новый рисунок выполнен в стиле флагманской уральской мазковой росписи в зеленой цветовой гамме. Кроме основного фирменного знака "Фарфор Сысерти" разработан дополнительный логотип с изображением балерины. Он будет использоваться для изделий высокохудожественной росписи линейки "премиум".

Обновленный логотип "Фарфора Сысерти"(2022)|Фото: све.рф

Как отмечают в КРСУ, ребрендинг Сысертского фарфора также предполагает обновление ассортимента продукции. Сейчас ведется разработка новых форм и росписи.

Напомним, в начале 2018 года Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве "Фарфора Сысерти". Сообщалось, что после этого завод увеличит выпуск продукции.

Теги: Фарфор Сысерти, ребрендинг, завод, логотип



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