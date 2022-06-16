16 Июня 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
пожар на новоуренгойском месторождении (2022) | Фото: Газ-Батюшка

В Ямало-Ненецком автономном округе на крупнейшем газовом месторождении произошел пожар

В Ямало-Ненецком автономном округе сегодня ночью на крупнейшем газовом месторождении произошел пожар. По предварительной информации, между газовыми промыслами семь-восемь произошел разрыв трубы 1400мм.

Видеозапись пожара опубликовал telegram-канал "Газ-Батюшка".

Канал со ссылкой на местные СМИ отмечает, что возгорание пока только локализовано. Между тем, в пресс-службе компании "Газпром добыча Уренгой" корреспонденту Накануне.RU подтвердили информацию о пожаре и сообщили, что возгорание было ликвидировано этой же ночью.

"16 июня 2022 в 00.30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. "Газпром добыча Уренгой" были оперативно проведены мероприятия по приостановке работы производственных мощностей, перераспределению потоков газа, локализации и ликвидации возгорания. В 02.05 возгорание было ликвидировано. В 02.50 производственные мощности снова запущены в работу. Произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей по добыче газа. Причину происшествия установит специально созданная комиссия", - говорится в сообщении.


Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире, уступая по запасам только месторождению Северное/Южный Парс (Катар/Иран). Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубометров газа.

В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили, что на объекте работают сотрудники частной пожарной охраны. Силы и средства ведомства к тушению пожара на Уренгойском месторождении, по официальной информации, не привлекались.

Теги: пожар, новоуренгойское газовое месторождение, Газпром добыча Уренгой



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