16 Июня 2022
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Экономика В России
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Министр финансов РФ предложил пересадить чиновников на "Лады"

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что подушки безопасности в "Ладах" точно будут, если пересадить на российские машины чиновников. Так он прокомментировал новость о появлении "импортозамещенной" версии Lada Granta, в которой не будет подушек безопасности, но при этом, по словам главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова, стоить такая машина будет больше, чем более "полноценные" предыдущие версии.

"Не государство будет покупать подушки безопасности для "Лады", государство должно обеспечить возможности для производителей", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ, обосновывая нежелание из бюджета напрямую финансировать производство.

"Но платить-то за "Лады" без подушек будут покупатели?" – спросил министра Макаров.

"Ну, если мы пересадим чиновников на "Лады"…" – задумчиво протянул глава Минфина, намекая, что тогда машины будут укомплектованы по полной программе.

На это Макаров резко отрубил, что в 90-х с задачей "пересадки" чиновников на отечественный автопром не справились, сейчас и говорить нечего.

Теги: антон силуанов, лада гранта, минфин



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