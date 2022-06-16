На Южном Урале сотрудников оператора сотовой связи осудили за разглашение персональных данных абонентов

Двух жителей Копейска суд признал виновными в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну и неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Обвиняемые были сотрудниками одного из операторов сотовой связи. Они фотографировали на личный мобильный телефон и распространяли третьим лицам посредством интернет-мессенджеров информацию о детализации телефонных переговоров абонентов, персональных данных абонентов. Также они передавали сведения об абонентских контрактах номеров телефонов.

Им назначен судебный штраф в размере 100 тыс. рублей каждому.