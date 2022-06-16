Валютные вклады в России не конфискуют, доллары и евро не запретят - Набиуллина

Валютные вклады россиян не конфискуют, доллары и евро не будут запрещены – как и другие валюты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.

"Первая задача для устойчивости финансовой системы России — налаживание международных расчётов. Большинство ограничений на движение капитала в России должны быть сняты. Вторая — финансирование структурной перестройки экономики, но без перекладывания чрезмерных рисков на банки", - сказала Набиуллина.

"В условиях заморозки золотовалютных резервов мы не можем интервенциями реагировать на отток капитала, мы можем только перекрыть отток. Но по мере стабилизации финансовой системы ограничения отменяются", - добавила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что государство, несмотря на ситуацию, не занимается печатанием необеспеченных денег: "Расходование ФНБ сейчас не сопровождается продажей валюты. Сейчас это вклад в денежную массу по бюджетному каналу. Использование ФНБ даже в этих условиях – это использование денег правительства. Это не новые, необеспеченные деньги из воздуха".