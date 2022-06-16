Киселев считает, что в России обширный диапазон свободы слова

Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране мира, считает генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Такое заявление он сделал на ПМЭФ.

Он рассказал, что раньше в Советском Союзе были выездные визы, а теперь Россия - за свободу передвижения, также раньше Запад пропагандировал свободный рынок - теперь такой рынок в России, цитирует медиадеятеля РИА Новости.

"Сейчас у нас диапазон свободы слова в нашей стране, в России, больше, чем в любой стране мира. Россия в этом смысле - самая свободная страна", - подчеркнул гендиректор медиагруппы.

Киселев также отметил справедливость замечания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что неолиберализм - это некий оксюморон. "Никакого неолиберализма нет, этот "неолиберализм" - фактически диктатура. Запад пытается диктаторскими методами утверждать, проводить свои интересы - вплоть до подготовки войны, до тренировки Украины, поставок туда оружия", - добавил он.