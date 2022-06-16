16 Июня 2022
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Рустам Сайфуллин Герой России (2022) | Фото: Александр Моор

Командиру инженерно-саперного полка из Тюменской области присвоили звание Героя России

Уроженец села Вагай Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Командир инженерно-саперного полка при выполнении задач по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных республик проявил настоящее мужество и стойкость. Неоднократно лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки. Тем самым обеспечивал продвижение наших войск. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника, получил осколочные ранения. Но всего через месяц лечения в госпитале вернулся в строй. Продолжил выполнять боевые задачи, поставленные командованием. Не жалея себя, Рустам Сайфуллин сражался за безопасность, свободу России, за освобождение Донбасса и Украины от неонацизма", - сообщил глава региона.

Рустам Сайфуллин Герой России(2022)|Фото: Александр Моор

По его словам, настоящий момент полковник Сайфуллин проходит лечение в военном госпитале - при массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ он получил тяжелое ранение.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что уроженец Тюменской области остался до конца верен воинскому долгу и подчеркнул, что регион гордится своим героем.

Теги: Рустам Сайфуллин, спецоперация, Герой России, звание



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