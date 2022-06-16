В Ялуторовске рухнул легкомоторный самолет: пилот госпитализирован

В Тюменской области в пяти километрах от ялуторовского аэродрома ДОСААФ потерпел крушение одномоторный самолет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

63-летний пилот судна получил серьезные травмы и был госпитализирован. По предварительной информации, мужчина получил открытый перелом обеих ног.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С целью координации действий правоохранительных органов на место крушения самолета выехал Тюменский транспортный прокурор. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.