Россия не планирует сокращать объем добычи нефти

Россия планирует сохранить объем добычи нефти на уровне прошлого года. Об этом в интервью телеканалу "Известия" в рамках ПМЭФ сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Заявление некоторых или, может быть, одного специалиста или руководителя (о необходимости снижения добычи нефти на 30%) не означает, что с этим решением все согласны. Мы считаем, что сегодня наш товар, нефть мы размещаем на рынке в моменте. У нас есть планы краткосрочные по перенаправлению поставок в страны АТР, на восток, на юг, там есть спрос. Поэтому мы не считаем, что нужно такое решение в моменте принимать. Если ситуация будет ухудшаться, то будем принимать другие решения", - сказал он.

"Сегодня добыча нефти с конденсатом находится на уровне прошлого года, даже чуть выше. Можно ожидать сохранения уровня или уменьшения на 3-5%", - добавил глава ведомства, передает Интерфакс.