16 Июня 2022
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Общество В России Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

На ПМЭФ решили познакомить Россию и россиян

Многие россияне не знают свою страну, это следует исправить. Мнение об этом прозвучало на дискуссии "Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций", состоявшейся на ПМЭФ.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева заявила о том, что многие родители считают нормальным отправлять детей на отдых за границу, при этом не считая необходимым посещение ни Москвы, ни Санкт-Петербурга.

"Помню, несколько лет назад в Ханты-Мансийске учителя рассказывали. Школьники к 15 годам посетили 10-15 стран, но многие из них не были в Москве и Санкт-Петербурге. Педагоги рассказывали, что дети воспринимают Москву как место, где надо пересесть с внутреннего рейса на зарубежный", - сказала Лосева.

Дирижер, художественный руководитель театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело, согласившись с тем, что россияне не знают свою страну, добавил, что, скажем, в Якутии проходит кинофестиваль, о котором знают немногие. Этим и другим можно привлекать.

Теги: ПМЭФ, туризм



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