У Тинькофф-банка возникли "технические проблемы" при SWIFT-переводах менее $10 тысяч

Тинькофф-банк заявил о "технических проблемах" при SWIFT-переводах сумм менее $10 тысяч. О природе проблем в техподдержке банка не сообщается, также не сообщается о сроках решения проблем.

При этом комиссию в 12% годовых, которую банк собирается взимать с карточных валютных счетов с 23 июня (речь о счетах, на которых находится более 1 тыс. у.е.), отменить на период "проблем" кредитная организация не думает. Клиентам в качестве решения предлагается переводить более крупные суммы, например, от $10 тыс. до $10 млн.

Напомним, ранее Центральный банк России предостерег банки от одностороннего изменения условий договоров, несущего потери для клиентов.