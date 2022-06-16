"Враги или неверующие"? На ПМЭФ министров обвинили в том, что они соревнуются в прогнозах катастрофы

Министрам финансово-экономического блока правительства поставили на вид, что до сих пор не сформирована новая модель экономики. Депутат Андрей Макаров считает, что кабмин копирует меры, которые применили в ковидные времена, и в целом лишь реагирует на санкции.

"Но и бизнес, и люди хотят услышать не то, насколько мы успешно боремся с санкциями, а какую модель будущего в экономике предлагаем. Вместо этого слышим конкуренцию в катастрофичности прогнозов", — заявил он во время обсуждения на ПМЭФ.

Он упомянул прогноз помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что падение ВВП в 2022 году составит 5%, а Кудрин говорил про 12,4%. "Падение в 1998 году было 14%, это была катастрофа. Так будущее — это катастрофа, падение, что это?" — спросил он.

Орешкин ответил, что излишне мрачные прогнозы — это или желание навредить, или неверие в собственные силы. Тогда как "реакция на происходящее говорит о том, что мы справились, мы сильные люди, надо просто верить в себя".

И только председатель Банка России Эльвира Набиуллина вступилась за Кудрина: "Искать виноватых в прогнозистах — последнее дело. Искать, враги это или неверующие — это неправильно в той ситуации, в которой мы оказались. Важно не искать, кто ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость".

Сам Центробанк Набиуллиной прогнозировал падение ВВП в 2022 году на 9%, но сейчас изменил прогноз на 7,5%.