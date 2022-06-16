16 Июня 2022
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Экономика В России
Мусорный полигон (2021) | Фото: Накануне.RU

"РЭО" раздаст регионам 123 млрд рублей на строительство мусорной инфраструктуры 

ППК "Российский экологический оператор" до конца 2022 года профинансирует 45 проектов по строительству мусорной инфраструктуры в 30 регионах. Предполагаемый объем инвестиций составит 123 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал в ходе ПМЭФ гендиректор ППК "РЭО" Денис Буцаев, частично проекты будут профинансированы в этом году, полностью их финансовые потребности будут закрыты в следующем.

"Мы активно в ручном режиме ведем с регионами работу по формированию предпосылок, необходимых для реализации инвестпроектов. Ищем земельные участки и заходим в проектирование", - пояснил Денис Буцаев.

Руководитель ППК "РЭО" отметил, что на рынке есть интерес к таким проектам со стороны инвесторов, однако зачастую они сталкиваются с безынициативностью региональных властей. Также свои ограничения накладывают тарифные решения в субъектах.

Теги: мусорная реформа, РЭО



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