"РЭО" раздаст регионам 123 млрд рублей на строительство мусорной инфраструктуры

ППК "Российский экологический оператор" до конца 2022 года профинансирует 45 проектов по строительству мусорной инфраструктуры в 30 регионах. Предполагаемый объем инвестиций составит 123 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал в ходе ПМЭФ гендиректор ППК "РЭО" Денис Буцаев, частично проекты будут профинансированы в этом году, полностью их финансовые потребности будут закрыты в следующем.

"Мы активно в ручном режиме ведем с регионами работу по формированию предпосылок, необходимых для реализации инвестпроектов. Ищем земельные участки и заходим в проектирование", - пояснил Денис Буцаев.

Руководитель ППК "РЭО" отметил, что на рынке есть интерес к таким проектам со стороны инвесторов, однако зачастую они сталкиваются с безынициативностью региональных властей. Также свои ограничения накладывают тарифные решения в субъектах.