На ЧТПЗ начнут производить троллейбусы

На Челябинском трубопрокатном заводе (входит в ТМК) планируют организовать серийное производство троллейбусов. Сейчас на предприятии ведутся активные работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры сообщает пресс-служба холдинга "Синара – Транспортные машины".

Презентация первого троллейбуса модели Синара-6254 прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью (для маломобильных групп населения), дополнительным освещением, а также климатическими системами, обеспечивающими комфортную температуру и влажность в салоне в зимние и летние периоды. В салоне установлены анатомические кресла с антивандальным покрытием.

Троллейбус был создан на предприятии "СТМ-Энергорешения". На этой же площадке будут произведены 20 троллейбусов для Челябинска в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры.

Напомним, в октябре правительство Челябинской области и "Синара – Городские Транспортные Решения" подписали концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. С концессионным соглашением группа "Синара" выступила в июле. Соглашение планируется заключить на 15 лет. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов. Запланирована реконструкция трамвайных депо и тяговых подстанций, модернизация и строительство трамвайной сети.

Парк новых троллейбусов планируется сформировать в 2023 году. Кроме того, запланирована реконструкция двух депо, строительство трех подстанций и капитальный ремонт еще трех, а также модернизация всей троллейбусной сети в целом.