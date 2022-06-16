Росавиация вновь продлила ограничение по работе аэропортов в приграничных городах
Росавиация снова продлила ограничения для работы для 11 российских аэропортов, расположенных вблизи границы с Украиной. Теперь ограничительные меры действуют до 24 июня. Ранее, напомним, их продлевали до 18 числа.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ограничение действует с 24 февраля.