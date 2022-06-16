На ПМЭФ рассказали, как вывести гжель на мировой уровень

Чтобы произведения художественного промысла гжель открыть миру, нужно, чтобы технологией заинтересовался какой-нибудь известный в мире деятель. Мнение об этом прозвучало на дискуссии "Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций", состоявшейся на ПМЭФ.

Главный редактор Robb Report Андрей Золотов полагает, что для того, чтобы гжель "пошла по миру", нужна какай-то известная персона, которая обратит на неё внимание. Генеральный директор группы компаний "Народные художественные промыслы" (известна как "Гжель") Роман Прокопьев напомнил историю предприятия и рассказал, как сейчас "оживляют" производство.

"В 2019 г. мы вышли на старейшее – историю свою оно ведёт с XVII века – предприятие "Гжель". Мы привлекли передовых консультантов, чтобы понять, почему молодое поколение не покупает продукцию предприятия. Бренд знают 95% россиян, но продукция не имеет применения – в основном, мы говорим о сувенирах", - сказал Прокопьев.

Есть проблемы с кадрами и качеством продукции.

"Мы начали усиливать каждый блок. Начали с кадров. Есть Гжельский государственный университет, там создана площадка для привлечения сотрудничества. Будем делать тонкий, лёгкий фарфор, который не будет уступать по качеству мировым производителям", - сказал Прокопьев.

К 2025 г. создаваемый сейчас на предприятии туристический кластер будет привлекать 650 тыс. туристов в год.