16 Июня 2022
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Общество Свердловская область
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отремонтируют одну из старейших городских улиц

В Екатеринбурге дорожники отремонтируют одну из старейших улиц города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, это будет сделано в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". На одной из старейших магистралей уральской столицы, именуемой в царское время Сибирским проспектом, а ныне – улице Куйбышева, рабочие уже приступили к ремонту участка от Московской до Белинского. На участке протяженностью почти в 2 километра подрядная организация до 15 августа текущего года проведет ремонт проезжей части и тротуаров, выправит либо заменит бордюрный камень, обустроит пандусы на лестничных сходах, а также заменит люки колодцев. Кроме этого, будут модернизированы светофорные объекты.

Ремонту в рамках нацпроекта подвергнется более трети одной из самых длинных улиц – протяженность всей магистрали составляет 4 тысячи 880 метров. На ремонтируемом участке расположены исторические и туристические достопримечательности: малая усадьба Рязановых, Свято-Троицкий кафедральный собор, первый в Екатеринбурге пятизвездочный отель "Атриум-Палас", Уральский геологический музей и многие другие.

Всего в рамках реализации нацпроекта "БКД" в столице Урала в 2022 году запланирован ремонт 15 участков автодорог протяженностью 17 километров.

Теги: улица, ремонт, дороги, Екатеринбург



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