NYT: США увеличат военную помощь Киеву, но тот недоволен и хочет большего

Президент США Джо Байден в среду объявил о выделении Украине оружия и помощи на сумму еще 1 млрд долларов. Это стало результатом встречи членов Альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Украина, однако, мало довольна и хочет большего, пишет The New York Times.

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужно в несколько раз больше тяжелого вооружения, чем было обещано.

Издание отмечает, что Запад не торопится передавать оружие Украине, и процесс идет медленнее, чем хочет Киев. На Западе не хотят истощать свои арсеналы, к тому же опасаясь попадания в руки россиян своих технологий. Также указывается на сложности доставки, необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений и опасность эскалации, если будут удары по России. А лидеры крупнейших стран ЕС - Германии, Франции и Италии - и вовсе выступают за мирные переговоры с Россией.

О сложностях с поставкой Украине вооружений заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. Требования Киева постоянно меняются, а собственные запасы некоторых стран исчерпываются. В связи с этим в обеспечить Украину всем необходимым оружием затруднительно. Так, несколько стран выражают озабоченность в связи с тем, что их запасы вооружений исчерпываются.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что объемы обещанного меньше, чем рассчитывали в Киеве.

"Самое неприятное, что это обещают аж в августе. То есть июль мы будем ехать на тех же запасах, что и есть, или с небольшим подбрасыванием по пути, что отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению минимум на месяц, а то и на три", - посетовал он.

Арестович считает, что "молниеносная победа Украины не входит в планы Запада".

На нехватку оружия указал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции", - сказал он.

Как сообщалось, во время визита в США Арахамия заявил, что ежедневно в Донбассе украинские войска теряют до тысячи человек убитыми и ранеными, погибают 200-500 человек. Это намного больше озвученных ранее потерь. 1 июня Зеленский заявил, что ВСУ теряют ежедневно до 100 военнослужащих. Арахамия сказал, что в последние две недели это число значительно выросло. Но режим уже призвал в армию миллион человек и может призвать еще два миллиона, поэтому люди для сопротивления есть. Но нужно как можно больше оружия.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил накануне, что порядка 100 убитых и 300 раненых ежедневно - это близко к американским оценкам.

По данным западных аналитических центров, общие потери ВСУ с 24 февраля составляют до 200 тыс. человек. Это примерно 2 тыс. в день в среднем за все время, без учета возросших потерь в последние недели. То есть даже цифры Арахамии могут быть заниженными.

Вероятно, Арахамия озвучил потери, чтобы произвести впечатление на американцев и ускорить военную помощь. Но в офисе президента Украины это вызвало грандиозный скандал, пишет телеграм-канал "Резидент". Офис будто бы уже готовит опровержение.