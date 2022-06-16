"Бизнес-патриотизм". Импортозамещение будет определяться "по настроению предпринимателей"

Национальный бренд "Сделано в России", который будет в скором времени развиваться на территории всей страны, будет развивать импортозамещение среди предпринимателей малого и среднего бизнеса. Однако выбирать для этого процесса будут те отрасли МСП, которые наиболее подойдут по "индексу настроения", передает корреспондент Накануне.RU.

"Индекс настроения" – это большой опрос среди предпринимателей МСП для того, чтобы узнать, какие системные проблемы возникают у российского бизнеса с точки зрения продвижения внутри страны, за рубежом, на потребительском рынке.

"Этот рейтинг станет ежегодным, по нему мы будем оценивать те регионы и те отрасли, которые наиболее пригодны для процессов импортозамещения, и будем содействовать в том, чтобы решать существующие проблемы для развития бизнеса в этих направлениях", - заявил гендиректор бренда "Сделано в России" Михаил Садченков на полях ПМЭФ.

Он также рассказал, что сейчас в проект подали заявки около 11 тыс. предпринимателей. Среди других мер поддержки и развития планируется запуск конкурсов, куда будет привлекаться в том числе молодежь и все, кому не чуждо слово "бизнес-патриотизм".