16 Июня 2022
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эвакуация из Донецка (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

Украинцев и граждан ЛДНР, не оформивших документы, могут депортировать после 17 августа

Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть Россию, если они не оформят необходимые для нахождения в стране документы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. По данным агентства, названа дата, до которой беженцы должны пройти все бюрократические процедуры - это 17 августа.

Сейчас, по указу президента, сроки постановки на учет иностранцев приостановлены.

Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством. 20 мая 2022 г. распоряжением правительства Российской Федерации № 1253-р такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.

Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года.

Теги: украинцы, днр, лнр



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