Директор "Русских сезонов" оценил объявление в Лиссабоне балета Чайковского украинским

В АНО "Русские сезоны" высказались о ситуации в Лиссабоне, когда балет на музыку Петра Чайковского представили украинским. Мнение об этом прозвучало на дискуссии "Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций", состоявшейся на ПМЭФ.

По словам директора АНО "Русские сезоны" Алексея Лебедева, одним из ярких брендов, который на слуху во всём мире, являются "Русские сезоны", созданные Сергеем Дягилевым. Он напомнил про балерину Анну Павлову, которая была "впереди своего времени по исполнительской технике". Она, как и Дягилев, смотрела вперёд

"С 2017 г. мы возрождаем наследие Дягилева, стараясь показать всему миру богатство и разнообразие русской культуры. Сегодня российские симфоническая музыка и балетное искусство не нуждаются в представлении", - сказал Лебедев.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева напомнила Лебедеву, что недавно в Лиссабоне балет на музыку Чайковского был представлен украинским. Она спросила, что с противостоянием таким поступкам. Лебедев ответил, что "время расставит всё на свои места".

"Мы же не можем сказать, что вот, здравствуйте, мы русские, любите нас. Этот балет, о котором вы сказали, танцует труппа из Киева, которая осталась на гастролях в Европе. Программа у них построена на русской классике, они с ней гастролировали. Как можно отменить Чайковского или Вагнера, тех, кто сформировал вкусы поколений? В нынешних условиях отмена какой-либо культуры невозможна. Лучше русских симфонических оркестров исполнить русскую музыку невозможно, слушатели всегда будут на них ходить", - сказал Лебедев.