Екатеринбургскую пенсионерку, угрожавшую ножом беременной, отправили в психбольницу

Суд в Екатеринбурге вынес приговор пожилой женщине, обвиняемой в самоуправстве и незаконном лишении свободы. Ее жертвой стала беременная девушка-риелтор.

Читайте также: В Екатеринбурге убийцу судьи приговорили к пожизненному сроку

Напомним, все случилось в марте прошлого года: в квартиру пенсионерки приехали риелтор и потенциальный покупатель жилплощади. Спустя пару дней пожилая женщина обнаружила пропажу джинсов и решила, что их похитили риелтор и приезжавший с ней молодой человек.

Она позвонила девушке и настойчиво пригласила вновь приехать к ней домой якобы для помощи в продаже квартиры. При этом она знала, что риелтор на тот момент была в состоянии беременности. Когда специалист приехала, хозяйка неожиданно закрыла входную дверь изнутри и забрала у нее телефон.

После женщина схватила нож и, угрожая им, стала требовать возврата "похищенных" брюк. Затем она позвонила с телефона риелтора молодому человеку, который приезжал на просмотр квартиры. Тот предложил привезти деньги за якобы похищенные джинсы (которые на самом деле никто не брал).

После пенсионерка связалась со своим сыном, который попросил мать отпустить девушку. Вскоре он вместе с супругом беременной приехали в квартиру и освободили ее.

Сообщалось, что агрессивной пенсионерке может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который рассматривал дело, решил по-другому: женщине назначена принудительная мера медицинского характера. Ее ожидает лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре общего типа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, постановление суда пока не вступило в законную силу.