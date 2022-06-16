Екатеринбургскую пенсионерку, угрожавшую ножом беременной, отправили в психбольницу

16 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбургскую пенсионерку, угрожавшую ножом беременной, отправили в психбольницу

Суд в Екатеринбурге вынес приговор пожилой женщине, обвиняемой в самоуправстве и незаконном лишении свободы. Ее жертвой стала беременная девушка-риелтор.
Читайте также:

Напомним, все случилось в марте прошлого года: в квартиру пенсионерки приехали риелтор и потенциальный покупатель жилплощади. Спустя пару дней пожилая женщина обнаружила пропажу джинсов и решила, что их похитили риелтор и приезжавший с ней молодой человек.

Она позвонила девушке и настойчиво пригласила вновь приехать к ней домой якобы для помощи в продаже квартиры. При этом она знала, что риелтор на тот момент была в состоянии беременности. Когда специалист приехала, хозяйка неожиданно закрыла входную дверь изнутри и забрала у нее телефон.

После женщина схватила нож и, угрожая им, стала требовать возврата "похищенных" брюк. Затем она позвонила с телефона риелтора молодому человеку, который приезжал на просмотр квартиры. Тот предложил привезти деньги за якобы похищенные джинсы (которые на самом деле никто не брал).

После пенсионерка связалась со своим сыном, который попросил мать отпустить девушку. Вскоре он вместе с супругом беременной приехали в квартиру и освободили ее.

Сообщалось, что агрессивной пенсионерке может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который рассматривал дело, решил по-другому: женщине назначена принудительная мера медицинского характера. Ее ожидает лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре общего типа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, постановление суда пока не вступило в законную силу.

Теги: риелтор, угрозы, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.09.2021 10:29 Мск В Екатеринбурге пенсионерка угрожала ножом беременной риелтору, заподозрив ее в краже джинсов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети