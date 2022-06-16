"Горящих" путевок в Турцию нет, - АТОР

Российским туристам не стоит рассчитывать на "горящие" путевки в Турцию с вылетом на ближайшие даты - туроператоры отмечают, что спрос на такой продукт значительно превышает предложение и купить такие туры невозможно даже в Москве. Об этом сообщает вестник Ассоциации туроператоров.

По информации оператора Coral Travel, их блоки в чартерах раскуплены на все лето. "На ближайшие даты нет мест в системе как на Анталийское побережье, так и на Эгейское. А на некоторых рейсах действительно нет мест и в июле месяце, и в августе. Заметим, что традиционно самым высоким спросом пользуются и раскупаются быстрее всего рейсы с вылетом в Турцию утром и обратным вылетом вечером", – констатировали в Coral Travel.

"На ближайшие даты в Анталью действительно уже мест нет. Совсем немного их на даты после 18 июня. Чем дальше дата вылета – тем больше есть свободных мест на рейсах", – сообщили редакции в PEGAS Touristik.

"Мест на эту неделю на рейсах в Анталью уже практически не осталось. Сейчас активно бронируют на глубину, на ближайшие даты предложений очень мало", – рассказали в FUN&SUN.

В ANEX Tour подтверждают, что свободных мест на рейсы в Турцию на 5-6 ближайших дней нет. Это связано, прежде всего, со спросом, который превышает предложение, уточняют в компании.

Ряд игроков рынка также отдельно обращают внимание, что с рейсами на курорты Эгейского побережья (Даламан, Бодрум) сейчас еще более сложная ситуация, чем с Антальей.

"Ситуация со свободными местами на рейсах в Даламан более напряженная. Ближайшие места на рейсах AZUR air есть с 20.06, а на рейсах Turkish Airlines, и то фрагментарно, есть только с июля. В Бодрум, несмотря на то, что у нас блоки на двух ежедневных рейсах Turkish Airlines из Москвы также свободные места есть только с июля – и то не на все даты", – отмечают, в частности, в PEGAS Touristik.

Отмечается, что ситуация может исправиться с открытием новых чартеров. Во второй половине июня появились новые рейсы из Новосибирска и Красноярска, из Нижнего Новгорода в Анталью и из Екатеринбурга и Уфы в Даламан. А также с конца июня анонсированы и дополнительные программы из Самары в Даламан и Анталью и из Сочи в Анталью.