16 Июня 2022
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Политика Украина
Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Арахамия: ВСУ теряют в Донбассе до тысячи человек в день ранеными и убитыми

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что каждый день в Донбассе погибают или получают ранения до тысячи украинских военных. Из них от 200 до 500 человек погибает, цитирует депутата американское издание Axios.  

При этом Арахамия полагает, что у Украины все равно есть силы для борьбы. Он добавил, что в стране уже мобилизован миллион человек и можно мобилизовать еще два миллиона.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять", - приводит "Коммерсант" слова политика.

Теги: давид арахамия, всу, потери



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