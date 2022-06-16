Началась регистрация участников и представителей СМИ на международный форум "Технопром-2022"

Стартовала регистрация участников и представителей средств массовой информации (СМИ) на IX Международный форум технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирской области 23-26 августа 2022 года.

Международный форум технологического развития «Технопром-2022» пройдет в формате Российской научно-технологической недели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Это позволит форуму стать прорывной площадкой по внедрению новых отечественных научных разработок для решения задач импортозамещения и экономической независимости России. Соответствующее распоряжение 5 мая подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, проведение «Технопрома» направлено на эффективное использование научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности.

Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, правительство Новосибирской области, министерство высшего образования и науки РФ, СО РАН. Тема форума: «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». Цель форума – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счёт повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры.

Заполнить заявку на участие и пройти аккредитацию представителям СМИ можно на официальном сайте форума «Технопром».