16 Июня 2022
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Экономика Новосибирская область
Технопром (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Началась регистрация участников и представителей СМИ на международный форум "Технопром-2022"

Стартовала регистрация участников и представителей средств массовой информации (СМИ) на IX Международный форум технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирской области 23-26 августа 2022 года.

Международный форум технологического развития «Технопром-2022» пройдет в формате Российской научно-технологической недели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Это позволит форуму стать прорывной площадкой по внедрению новых отечественных научных разработок для решения задач импортозамещения и экономической независимости России. Соответствующее распоряжение 5 мая подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, проведение «Технопрома» направлено на эффективное использование научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности.

Технопром в Новосибирске(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, правительство Новосибирской области, министерство высшего образования и науки РФ, СО РАН. Тема форума: «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». Цель форума – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счёт повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры.

Заполнить заявку на участие и пройти аккредитацию представителям СМИ можно на официальном сайте форума «Технопром».

Теги: технопром, андрей травников, регистрация, российской научно-технологическая неделя



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