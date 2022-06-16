В Челябинске УФАС возбудило дело из-за рекламы цирка

В Челябинске УФАС усмотрело признаки нарушения рекламного законодательства в рекламе цирка "Золотой Дракон", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Реклама содержит сведения о "шоу персидских леопардов", "более 60-ти дрессированных животных". Она размещалась в лифтах домов города. Однако цирк не смог предоставить доказательств, подтверждающих участие в представлении персидских леопардов как отдельного подвида, а также о количестве заявленных дрессированных животных.

Дело возбуждено в отношении рекламодателей "Цифровые сервисы" и "Цирк Золотой Дракон". Заседание назначено на 11 июля.