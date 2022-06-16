Все больше свердловчан из-за долгов не могут покинуть Россию

Тысячи жителей Свердловской области не могут покинуть пределы России, так как ограничены в праве выезда из-за наличия долгов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУФССП.

По данным ведомства, с начала 2022 года на Среднем Урале судебными приставами было вынесено более 277 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы страны. В главном управлении отметили, что это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

В службе судебных приставов напомнили, что непогашенные задолженности по штрафам ГИБДД, алиментам, налогам, кредитным выплатам, а также ЖКХ могут испортить отпуск, если должник будет ограничен в праве выезда за границу. Проверить себя на наличие долгов и оплатить их можно на сайте ГУФССП по Свердловской области с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств".

Кроме этого, узнать подробную информацию о ходе исполнительного производства и погасить задолженность теперь можно на сайте Госуслуг в разделе органы власти – ФССП России.