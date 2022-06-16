16 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске директора организации заключили под стражу по делу в мошенничестве при поставке томографов

В Челябинске суд заключил под стражу директора компании "Медсервис-регион", обвиняемой в мошенничестве при закупке медицинского оборудования и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В СИЗО она пробудет до 13 августа.

По версии следствия, обвиняемая в 2020 году совершила хищение средств бюджета при поставке томографов по завышенной стоимости. Ущерб составил более 85 млн рублей. Кроме того, обвиняемая подстрекала заместителя министра здравоохранения региона к заключению указанных контрактов и оплату оборудования по заведомо завышенной стоимости.

Напомним, в феврале после проведения оперативно-следственных мероприятий в областном минздраве был задержан замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Установлено, что с марта 2020 года по июль 2020 года при содействии чиновника заключались контракты на поставку томографов в медучреждения по завышенным ценам.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение.

Теги: мошенничество, томограф, хищение,



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