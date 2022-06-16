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Политика Свердловская область В России
Александр Ивачев, КПРФ (2017) | Фото: Накануне.RU

Президиум ЦК КПРФ утвердил кандидата в губернаторы Свердловской области

Президиум ЦК КПРФ утвердил итоги внутрипартийных предвыборных голосований и обсуждений по кандидатам в губернаторы регионов России. Об этом сообщил депутат Госдумы от коммунистов Сергей Обухов.

Как написал Обухов в своем Telegram-канале, в Свердловской области кандидатом от партии предложен глава местной КПРФ Александр Ивачев. Предполагается, что его кандидатуру утвердят на конференции регионального отделения партии, которая пройдет в эту субботу, 18 июня.

Напомним, что из-за проведения конференции в Екатеринбурге был перенесен запланированный митинг за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку.

Пока для участия в губернаторских выборах в Свердловской области заявился только действующий глава региона Евгений Куйвашев. Голосование пройдет в сентябре этого года.

Теги: КПРФ, губернатор, кандидат, Ивачев



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