Президиум ЦК КПРФ утвердил кандидата в губернаторы Свердловской области

Президиум ЦК КПРФ утвердил итоги внутрипартийных предвыборных голосований и обсуждений по кандидатам в губернаторы регионов России. Об этом сообщил депутат Госдумы от коммунистов Сергей Обухов.

Как написал Обухов в своем Telegram-канале, в Свердловской области кандидатом от партии предложен глава местной КПРФ Александр Ивачев. Предполагается, что его кандидатуру утвердят на конференции регионального отделения партии, которая пройдет в эту субботу, 18 июня.

Напомним, что из-за проведения конференции в Екатеринбурге был перенесен запланированный митинг за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку.

Пока для участия в губернаторских выборах в Свердловской области заявился только действующий глава региона Евгений Куйвашев. Голосование пройдет в сентябре этого года.