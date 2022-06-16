Лидеры Франции, Италии и Германии приехали в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги утром в четверг прибыли в Киев. Хотя СМИ сообщали о планируемой поездке европейских лидеров, на официальном уровне она держалась в секрете из соображений безопасности. Судя по кадрам, опубликованным итальянским телеканалом RaiNews, главы государств приехали в столицу Украины на поезде.

По данным телеканала, Макрон, Шольц и Драги преследуют три цели. Первая – продемонстрировать поддержку Украины и попытаться преодолеть негативное отношение президента Украины Владимира Зеленского к нерешительной позиции Европы (особенно часто от Зеленского достается Шольцу и Германии – президент Украины упрекает канцлера в попытке саботировать антироссийские санкции).

Советник украинского президента Алексей Арестович заявил на этой неделе немецкой газете Bild, что он опасается, что три лидера окажут давление на Киев, чтобы заставить его принять мирное соглашение в пользу Москвы.

Вторая цель визита – послать сигнал президенту России на счет единства ЕС. Третья – показать США, что Евросоюз обладает собственной стратегической автономией и центром принятия решений.