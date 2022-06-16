В Приморье депутата заксобрания наказали за "общественно вредное мнение о спецоперации"

Депутат заксобрания Приморского края наказан за высказанную им "общественно вредную" позицию о спецоперации на Украине, сообщает официальный портал регионального парламента.

Члены комитета краевого заксобрания по регламенту, депутатской этике и организации работы на своём заседании отметили нарушение регламента, допущенное депутатами Леонидом Васюкевичем и Геннадием Шульгой на майской сессии парламента. Депутаты дали крайне негативную оценку высказываний депутатов Васюкевича и Шульги, которые на майском заседании устроили политическую провокацию, выступив с обращением, касающимся специальной военной операции на Украине, проводимой с целью ее демилитаризации и денацификации, защиты жителей Донбасса и обеспечения безопасности нашей страны. Васюкевич нарушил часть 3 статьи 16 и часть 2 статьи 15 регламента ЗС ПК, выступая не по теме обсуждаемого вопроса, а Шульга – часть 2 статьи 15, выступая без разрешения председательствующего и препятствуя проведению процедуры голосования.

По мнению председателя заксобрания Александра Ролика, обращение, озвученное в нарушение регламента депутатом Васюкевичем и поддержанное депутатом Шульгой, и их высказывания о проведении специальной военной операции являются "общественно вредными, по своей сути направленными против действий руководства нашей страны и наших военнослужащих по обеспечению безопасности России, её граждан и международного мира, и должны получить соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов".

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Всеволод Романов уточнил, что крайне непросто работать в таком режиме, когда депутаты, не спрашивая разрешения председательствующего, не включая микрофон, что-то выкрикивают с места.

"Такое поведение с не очень хорошей стороны характеризует не только самих парламентариев, допускающих такие вещи, но и в целом краевой парламент, который является высшим законодательным органом субъекта федерации. Дисциплина – залог эффективности работы во многих отраслях и сферах жизни. И если мы не будем соблюдать дисциплину, возникнет большой вопрос к качеству нашей работы. Поэтому каждый вопрос, касающийся нарушения депутатом порядка на заседании, наш комитет будет внимательно рассматривать", - сказал политик.

На майской сессии краевого парламента Васюкевич был лишён права голоса до конца заседания. Также единогласно депутаты решили предложить Законодательному Собранию лишить депутата Геннадия Шульгу права выступления на очередном заседании 22 июня.