Митинг за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку перенесен

Свердловский обком КПРФ заявил о переносе митинга за восстановление Краснознаменной группы на плотине городского пруда в Екатеринбурге.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии, акция переносится в связи с проведением конференции по выдвижению кандидата в губернаторы Свердловской области, которая намечена на эту субботу, 18 июня.

"Изначально планировалось провести конференцию 11 июня, а 18 июня выйти на митинг. Однако из-за того, что публикация решения о назначении выборов губернатора в "Областной газете" прошла только 11 июня, а известить избирательную комиссию о конференции можно было лишь на следующий день после официального опубликования, КПРФ была вынуждена перенести конференцию на ближайшие выходные, следующие за опубликованием", - пояснили в юридическом отделе партии.

Новая дата митинга за возвращение Краснознаменной группы на Плотинку пока не определена.

Напомним, на сегодняшний день для участия в губернаторских выборах заявился только действующий глава региона Евгений Куйвашев. Голосование пройдет в сентябре.